Winstduikeling bij internetinvesteerder Prosus

Prosus had afgelopen maandag al gewaarschuwd voor de winstdaling, omdat beursregels in Zuid-Afrika, waar het ook genoteerd staat, dat verplichten.

De omzet die het bedrijf boekte steeg met 9% tot $16,5 miljard. Topman Bob van Dijk van de aan de AEX genoteerde holding wees op de omzetgroei met 41% van Prosus’ activiteiten op gebied van e-commerce, die nog wel $1 miljard verlies maakte.

Verliezen duurder

Hoewel dat weer 62% meer was dan een jaar eerder, verwacht Van Dijk de verliezen in de eerste helft van 2025 voor het eerst te hebben omgebogen in winst. Na een tijd vooral te hebben ingezet op expansie, wegen de verliezen die daarmee gepaard gaan in de huidige tijd zwaarder dan de afgelopen jaren met goedkoop krediet.

„Hogere rente maakt het duurder om verlies te lijden”, zei hij in een toelichting. „Je ziet dat de kosten van kapitaal omhoog worden geduwd door de inflatie.”

Van Dijk zet daarom de komende tijd meer in op het verlagen van de kosten, maar neemt daarvoor wel de tijd. „Het is net als met auto. Daar kun je ook niet met hoge snelheid het stuur omgooien als je een bocht wilt maken. Je zult eerst de goede weghelft moeten kiezen, dan remmen en dan de bocht maken”, aldus de topman.

Aandelen in de Chinese maaltijdbezorger Meituan, die Prosus in handen krijgt nu Tencent heeft aangekondigd een meerderheid daarvan te verdelen onder zijn aandeelhouders, wil Van Dijk verkopen. Dit zou ongeveer $4 miljard moeten opleveren.