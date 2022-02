Failliet Welkom Energie heeft €49 miljoen schuld, klant krijgt mogelijk niets

Deze week verscheen het tweede faillissementsverslag van curator Van Raaijen van kantoor Schop & Okkerse Advocaten, nadat op 29 oktober vorig jaar de rechtbank Midden-Nederland Welkom Energie failliet verklaarde.

Welkom Energie had ruim 90.000 klanten, 70.000 hebben geld teruggeëist, samen goed voor €20 miljoen. Het verwerken van hun vorderingen sinds vorig jaar bleek volgens de curator van het advocatenkantoor veel langer te duren dan werd verwacht.

Negatief vermogen

Uit het faillissementsverslag waaruit het AD citeert blijkt dat het energiebedrijf van ondernemer Jaap Bakker vrijwel geen bezittingen heeft waaruit de curator de vorderingen kon betalen. Er staat een negatief vermogen van €9,5 miljoen.

Consumenten komen voorlopig achteraan de rij met een groot aantal schuldeisers. Allereerst is er de fiscus die met bijna €13 miljoen de grootste individuele schuldeiser is. De curator hoopt dat klanten via een belastingteruggave door de fiscus alsnog een deel terug krijgen. De Belastingdienst heeft de aanvragen in behandeling.

Daarnaast zijn er nog eens vijftien bedrijven en instellingen die voor €6 miljoen vorderen, waaronder het UWV. Er werkten tien personeelsleden. Onduidelijk is of Rabobank als kredietverstrekker van Welkom Energie een voorrangspositie heeft.

Duur contract

Aan bezittingen was er ruim €2 miljoen. Energiebedrijf Eneco nam de 90.000 klanten van Welkom Energie tegen dit bedrag over. Dat gebeurde in een periode dat de energietarieven omhoog schoten. Ex-klanten moesten fors meer betalen dan de tarieven die ze bij Welkom Energie hadden afgesloten.

Volgens Eneco werd nergens een maximumprijs gevraagd, maar was het vanwege de marktprijzen onmogelijk om geen enkele verhoging door te rekenen.

Curator Van Raaijen heeft onder een aantal klanten geld teruggevorderd. In totaal €5 miljoen. Zij maakten tijdens de faillissementsafwikkeling gebruik van een optie in de regels om niet achteraan de lijst met schuldenaars te staan.

Met een zogeheten ’melding onterechte incasso’ bij hun bank lieten zij hun maandelijkse energiekosten terugboeken. Bij sommigen gebeurde dat tot dertien maanden terug.

Volgens de curator is in een groot aantal gevallen te veel teruggeboekt. De curator heeft incassobureau Collect4U ingeschakeld om het geld terug bij deze klanten terug te halen.

Enig kapitaal bij Welkom Energie kan nog binnenkomen van de ooit ingekochte gasvoorraad voor klanten bij GasTerra. Die partij gas is tegen huidige hoge marktprijzen miljoenen waard. Maar GasTerra betwist dit eigendom.