ASR kijkt terug op ’solide’ halfjaar na stijging premie-inkomsten

Het concern behaalde een operationele winst van 460 miljoen euro, iets hoger (1,4 procent) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 346 miljoen euro. De premie-inkomsten stegen met bijna 13 procent tot 4,1 miljard euro.

Begin juli werd bekend dat de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon door ASR was afgerond. „Nu gaan we de twee bedrijven samenvoegen. Er staat een heel mooi fundament om van twee mooie Nederlandse bedrijven een winnende verzekeraar te maken”, stelt de topman. De integratie gaat volgens hem drie jaar duren.

In de eerste helft van het jaar werd voor 1,4 miljard euro aan hypotheekgeld verstrekt aan klanten voor de aankoop van een woning. Dat is fors minder dan de 3,7 miljard een jaar eerder. Die daling hangt samen met de afgenomen vraag naar hypotheken als gevolg van de gestegen rente. „Vorig jaar hadden we heel veel oversluiters, toen was de rente nog heel laag. Nu de rente gestegen is, heb je alleen mensen die naar een nieuwe woning gaan die een hypotheek nemen”, verduidelijkt Baeten. Hij benadrukt dat het marktaandeel van ASR gelijk is gebleven.

Baeten heeft goede verwachtingen voor de tweede jaarhelft. „De inflatie begint wat af te vlakken, dat is voor iedereen in Nederland goed nieuws. Ook de rente vlakt af, wat eveneens gunstig is. Ik ben gematigd optimistisch over heel 2023”, zegt de bestuursvoorzitter.

Bekijk ook: Polishouders merken voorlopig niets van overname Aegon Nederland door ASR

Baeten maakt zich wel meer zorgen over de kabinetsplannen voor het reguleren van huurwoningen in de vrije sector. „Het kernprobleem is dat we de komende tien jaar ongeveer 1 miljoen huizen tekortkomen. Het kabinet probeert via regulering van de huur dat probleem op te lossen, maar dit kun je alleen oplossen door meer huizen te bouwen. Daar heb je beleggers voor nodig. Als je dan niet meer de faire huur kunt vragen zullen zij uit de markt stappen en dan gaan die miljoen woningen er nooit komen”, stelt de topman.

ASR is met een bedrag van een kleine 5 miljard euro een van de grootste beleggers in huurwoningen in Nederland. De verzekeraar steekt ook pensioengeld in deze markt. „Met dit demissionaire kabinet gaat de bouw van woningen alleen maar langer duren”, besluit Baeten.