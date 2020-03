Amerikaanse centrale bank zet rente op 0%

Ook kondigde de Federal Reserve aan ruim $700 miljard aan obligaties te kopen.

Tegelijkertijd werkt de Fed samen met de centrale banken van Canada, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zwitserland en met de Europese Centrale Bank om liquiditeit in de dollar wereldwijd te waarborgen.

Het is voor het eerst sinds de financiële crisis dat de Amerikaanse rente naar het nulpunt gaat. Ruim anderhalve week geleden verlaagde de Fed de rente al met 0,5 procentpunt.

Wereldwijd kondigen centrale banken van alles uit de kast om de economie op de been te houden. De Europese Centrale Bank kondigde afgelopen week nieuwe kredietpakketten aan, zodat banken goedkoop kunnen lenen. De bedoeling is dat ze daarmee de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens in stand houden, als die in de problemen komen door het coronavirus.

De maatregelen die de Fed nu aankondigt, hebben hetzelfde doel. „De Federal Reserve is voorbereid om alle instrumenten te gebruiken om de kredietverleningen voor huishoudens en bedrijven op gang te houden, en zo te zorgen voor maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit.