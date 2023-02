Chinezen klonen drie koeien van Nederlands ras

De drie kalfjes zijn geboren in Ningxia, een provincie in het midden van China. Dat meldt CNN op basis van staatsmedium de Ningxia Daily. De eerste kwam op 30 december ter wereld. De ’kloonkoeien’ kunnen 16.329 kilogram melk per jaar produceren. Ter vergelijking: een Nederlandse koe produceert gemiddeld 9.374 kilogram melk per jaar, blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research.

De Chinese wetenschappers hebben de koeien gekloond door 120 embryo’s van extreem productieve koeien te vermenigvuldigen in het lab, en deze in ’draagmoeders’ te stoppen. Wetenschapper Jin Yaping noemt de geboorte van de superkoe een grote doorbraak. Het grote voordeel is dat China zo minder afhankelijk is van de import van koeien uit het buitenland.

Bekijk ook: Chinezen klonen voor het eerst apen

Geen garantie

Toch is het klonen geen garantie voor succes, zegt Wageningen hoogleraar Roel Veerkamp. „De gekloonde koeien zijn genetisch goed onderlegd. Maar een koe die veel melk geeft, heeft ook een goede boer en goede voeding. Met klonen kopieer je alleen het dna, en dat alleen is niet voldoende.” Volgens Veerkamp zijn de omstandigheden de sleutel tot succes. „Om het simpel uit te leggen: je kunt een medaillewinnaar op de olympische spelen klonen, maar dat wil niet zeggen dat die kloon óók medaillewinnaar op een volgende olympische spelen wordt.”

Bovendien is het voor de veestapel beter als deze gevarieerd is. „Met meer genetische diversiteit krijg je op de lange termijn de meest gezonde en productieve koeien.” Hoewel we in Nederland ook vooral het Holstein-Friesian ras hebben, is elke koe toch echt heel anders. „Ze hebben, ondanks dat ze hetzelfde ras zijn, totaal andere genen.”

Fokprogramma

Veerkamp denkt dat de gekloonde koeien in China gebruikt gaan worden om mee te fokken. Het is namelijk te kostbaar om elke keer de koeienpopulatie te vervangen met klonen, omdat de koeien na acht á tien jaar dood gaan. De hoogleraar stelt dat het beter is om te fokken zoals wij dat in Nederland doen, in plaats van te werken met klonen. „Wij hebben een fokprogramma waarmee we stieren en dochters selecteren op basis van gezondheid en productie. Daardoor hebben we hier steeds een nieuwe, nog gezondere generatie.”

Dat werkt volgens de hoogleraar veel beter dan domweg de beste koeien van stal te klonen. Bovendien moet je veel geduld hebben. „Het kloonproces duurt heel lang. Tegen de tijd dat de gekloonde koe er is, hebben wij in Nederland alweer betere.”