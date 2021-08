AEX knalt omhoog, drama bij Heijmans

De AEX noteert 1,7% winst bij 767,4 punten. De AMX staat 0,2% hoger bij 1083,1 punten.

Het Centraal Planbureau meldt vrijdag dat de Nederlandse economie dit jaar waarschijnlijk met bijna 4% groeit. Dat is boven verwachting.

De Duitse producentenprijzen blijken volgens de nieuwste cijfers in juli nog harder gestegen dan eerder verwacht. Maar de Britse detailhandelsverkopen pakten juist slechter uit. De Duitse DAX verliest 0,5%, de Britse FTSE 100 wint 0,1% en de Franse CAC 40 noteert 0,4% hoger.

In Azië zijn beurzen met verlies gesloten, met forse koersdalingen voor autobouwers. De Hangseng-index ging naar zijn laagste punt sinds november vorig jaar. Beleggers verwerken het besluit van de centrale bank van China om zijn rente onveranderd te laten. Daarnaast lijkt Peking rijkere Chinezen extra te gaan belasten.

Brokers melden in Azië zorgen over groeivertraging te zien door de deltavariant, maar beleggers krijgen ook nog weinig zich op hoe hard de Chinese overheid nog wil ingrijpen in de grote technologiesector.

De Chinese webwinkel Alibaba zakte 2% na de goedkeuring van een nieuwe strengere wet over de opslag en het gebruik van persoonsgegevens door grote techbedrijven in China.

New York lager

In New York staan de futures voor openingen van de beurzen om 15.30 uur 0,2% in het rood. De Dow Jones ging donderdag naar zijn derde verliesdag op rij. Het Amerikaanse Applied Materials, een grote chipleverancier, werd donderdag positiever over verkopen in het vierde kwartaal.

De euro wint licht tot $1,11685. Brentolie kost 0,3% meer per vat tot $66,70. Bitcoin is 1,5% duurder geworden bij $47.180.

,,Dit is een teken van kracht voor de aandelenmarkten”, zegt hoofdeconoom Han Dieperink van vermogensbeheerder Auréus. ,,Zodra er een dip dreigt, kijk naar afgelopen dagen, dan duiken beleggers er weer in met geld.” De grote obligatiemarkten geven geen krimp, ziet hij, de rentes bewegen nauwelijks en bij geringe volumes op de aandelenbeurzen wordt de verwachte ’grote rotatie’ zichtbaar. ,,De enorme bedragen uit de obligatiemarkt stromen in bij aandelen. Dit jaar is het voor het eerst dan de instroom in aandelen groter is dan in obligaties”, aldus Dieperink.

,,Beleggers denken terecht dat ze de komende vijf, tien jaar in obligaties niets meer verdienen, ze zoeken het in aandelen.”

Adyen op schild

Betalingenverwerker Adyen (+1,1%) reageert op een serie positieve advieswijzigingen van Credit Suisse, Kepler Cheuvreux, Jefferies en JPMorgan. Kepler verhoogde het koersdoel van €2400 naar €2700, bij een onveranderde koopaanbeveling.

Staalmaker ArcelorMittal gaat met 1% koersstijging mee, chemiebedrijf DSM stijgt 0,9%. Shell keert na ruim 4% verlies donderdag terug met 0,6% winst aan de pluskant.

Aan de verliezerskant staat verzekeraar Aegon met 1,4% neergang op de bodem.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, Just Eat Takeaway en voeding- en wasmiddelenconcern Unilever verliezen alle rond 0,5%.

In de Midkap wint SBM Offshore 1,5%, Air France KLM staat onderin op 2,5% verlies.

Bouwer Heijmans gaat 7% zuidwaarts. Het meldt in de eerste zes maanden van dit jaar met het onderliggend resultaat onder de prognoses uit te zijn gekomen. Dat komt vooral door €34 miljoen voorzienig voor het Wintrack II project. Sectorgenoot BAM ging met 4% verlies mee.

