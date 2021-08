AEX laat mooie opleving zien in onrustige week

De AEX eindigt 0,8% hoger bij een stand van 771,4 punten. De AMX zakt 0,3% bij 1082,2 punten. Per saldo moet de hoofdgraadmeter op weekbasis 0,4% prijsgeven

,,Inmiddels klinken in de markt vooral opnieuw de zorgen door over de omvang van het coronavirus, en de signalen dat de Federal Reserve gaat taperen, steun afbouwen”, zegt Richard Abma van OHV Vermogensbeheer. „Maar onderliggend is de groeitrend nog positief.”

Brokers melden in Azië zorgen een nieuwe belasting voor de rijken, die Peking vrijdag heeft ingevoerd. „Beleggers krijgen ook nog weinig zicht op hoe hard de Chinese overheid nog wil ingrijpen in de grote technologiesector”, zegt Abma.

,,De AEX is een reflectie van hoeveel kracht de aandelenmarkten nog hebben”, zegt hoofdeconoom Han Dieperink van vermogensbeheerder Auréus. ,,Zodra er een dip dreigt, kijk naar afgelopen dagen, dan duiken beleggers er weer in met geld. Een forse correctie blijft daardoor uit.”

De yields op de grote obligatiemarkten geven geen krimp, ziet hij, de rentes bewegen nauwelijks en bij geringe volumes op de aandelenbeurzen wordt de verwachte ’grote rotatie’ zichtbaar. ,,De enorme bedragen uit de obligatiemarkt stromen in bij aandelen. Dit jaar is het voor het eerst dan de instroom in aandelen groter is dan in obligaties”, aldus Dieperink.

,,Beleggers denken terecht dat ze de komende vijf, tien jaar in obligaties niets meer verdienen, ze zoeken het in aandelen.”

Adyen op schild

Betalingenverwerker Adyen (+3,9%) reageert op een serie positieve advieswijzigingen van Credit Suisse, Kepler Cheuvreux, Jefferies en JPMorgan. Kepler bijvoorbeeld verhoogde het koersdoel van €2400 naar €2700, bij een onveranderde koopaanbeveling.

Halfgeleider ASMI stijgt 1,6%. Chipmachinemaker ASML - met een indexgewicht van 19% - geeft met 1,2% koersstijging tegendruk.

Verzekeraar Aegon valt 1,2% terug.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en Heineken verliezen onderin tot 1,5%.

In de Midkap gaat koploper Fagron 1,8% vooruit. Air France KLM staat onderin op 1,3% verlies achter biotechfonds Galapagos (-2,1%). Galapagos werd donderdag van de kooplijst van Barclays gehaald.

Bouwer Heijmans gaat nog 7,4% zuidwaarts. Het meldt in de eerste zes maanden van dit jaar met het onderliggend resultaat onder de prognoses uit te zijn gekomen. Dat komt vooral door €34 miljoen voorzienig voor het Wintrack II project. Sectorgenoot BAM ging met 4% verlies mee.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.