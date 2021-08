Futures: AEX naar verlies

De AEX beperkte het verlies donderdag tot 0,7% bij 755 punten.

Het Centraal Planbureau meldt vrijdag dat de Nederlandse economie dit jaar waarschijnlijk met bijna 4% groeit. Dat is boven verwachting.

De Europese belegger reageert op nieuwe cijfers van het Britse consumentenvertrouwen dat in augustus verder is afgenomen. Vandaag komen ook producentenprijzen van de Duitse economie naar buiten.

In Azië zakt de Nikkei 0,9% en de Hangseng-index met 2,6%. Deze index staat op zijn laagste punt sinds november vorig jaar. Beleggers verwerken het besluit van de centrale bank van China om zijn rente onveranderd te laten.

Brokers melden in Azië zorgen over groeivertraging te zien door de deltavariant, maar beleggers krijgen ook nog weinig zich op hoe hard de Chinese overheid nog wil ingrijpen in de grote technologiesector.

In New York staan de futures voor openingen van de beurzen om 15.30 uur 0,2% in het rood. Het Amerikaanse Applied Materials, een grote chipleverancier, werd donderdag positiever over verkopen in het vierde kwartaal.

De euro wint licht tot $1,11685. Brentolie kost 0,3% meer per vat tot $66,70. Bitcoin is 1,5% duurder geworden bij $47.180.

