Beter Bed noteert records na heropenen winkels op afspraak

De totale verkopen in de eerste drie maanden van dit jaar waren goed voor 48 miljoen euro. Dat is wel bijna 12 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar, maar de onlineverkopen compenseerden het gedwongen sluiten van winkels. In januari en februari moest Beter Bed 118 winkels gesloten houden in Nederland door de lockdown. In totaal heeft de beddenverkoper 151 winkels wereldwijd.

Het orderboek kwam uit op bijna 19 miljoen euro, ruim 13 procent meer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Sinds winkels vanaf begin maart weer klanten op afspraak mogen ontvangen, is het aantal orders met ruim twee derde gegroeid ten opzichte van vorig jaar en was het aantal orders vrijwel meteen terug op pre-pandemieniveau. De onlineverkopen groeiden tot bijna 20 miljoen en waren goed voor ruim 40 procent van het totaal aantal verkopen.

De topman is zeer te spreken over de manier waarop de onlinetak van het bedrijf heeft gepresteerd. Tijdens de coronacrisis heeft Beter Bed veel geïnvesteerd in de webwinkel. Dat blijft het bedrijf doen.

Beter Bed sorteert voor op verdere groei vanwege de naar eigen zeggen toegenomen aandacht voor de rol van slaap, waardoor mensen meer uitgeven aan slaapkamerspullen. Ook denkt het bedrijf in het tweede kwartaal het nog beter te zullen doen, mits er geen nieuwe strikte coronamaatregelen bijkomen.