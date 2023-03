Premium Het beste van De Telegraaf

Minister Adema: ’Schande dat pulsvissen ons is afgenomen’

Door Eva Segaar

Adema: ’Pulsvissen is een goede ontwikkeling.’ Ⓒ ANP/HH

Monster - Landbouw- en visserijminister Piet Adema gaat graag met andere landen in gesprek om pulsvissen er in Europa doorheen te krijgen. „Het is een schande dat het is afgenomen.”