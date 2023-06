Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe cryptobeleggingen krijgen applaus: bitcoin hard omhoog

Door Theo Besteman

Onverwachte prijsstijging bitcoin, duwt prijs ruim boven $28.500. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Grote beleggers stappen weer in de cryptomarkt. Vermogensbeheerders lanceren cryptobeleggingen via indextrackers en er is een nieuwe beurs, terwijl toezichthouders de dominante handelsplatforms aan banden proberen te leggen.