Jolijn Middelhoff (l.) met zangeressen Tessa de Jong (m.) en Natalja Majoor.

Ook in corona-tijd moeten de zangers en zangeressen van operarestaurant Pasta e Basta in Amsterdam hun stembanden in vorm houden. Zo organiseert de jonge onderneemster Jolijn Middelhoff via Zoom elke donderdagavond Pasta Live concerten op internet.