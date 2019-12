Wall Street zet nieuwe pieken neer

De Dow Jones-index klom met een plus van 0,5% naar een nieuwe piek. Ook de S&P 500 en techbeurs Nasdaq scherpten records aan met winsten van 0,4%, respectievelijk 0,7%.

Micron dikte 2,8% aan. De maker van geheugenchips bevestigde in zijn kwartaalbericht het sentiment in de markt dat de vraag naar chips tekenen van herstel laat zien.

Vliegtuigbouwer Boeing steeg 0,9 procent. Kredietbureaus Standard & Poors en Moody's werden negatiever over Boeing na de aankondiging dat de productie van de 737 MAX wordt stilgelegd.

Tabak

De Amerikaanse politiek werd het eens over het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak en e-sigaretten van 18 naar 21 jaar. Tabaksbedrijf Altria daalde 1,1 procent.

Concertreus Live Nation schikte met de Amerikaanse justitie over oneerlijke handelspraktijken. Het aandeel werd ruim 9 procent hoger gezet.

Goldman Sachs zakte 0,2%. De zakenbank zou in gesprek zijn over een schuldbekentenis in verband met de grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB.