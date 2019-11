ABN Amro behaalt overwinning bij Hoge Raad

Het hof was tot de conclusie gekomen dat de bank klanten jarenlang te veel hypotheekrente gerekend zou hebben. ABN Amro had eenzijdig extra renteopslagen afgekondigd aan klanten met een zogenoemde euribor-hypotheek, afgesloten in de periode 2005-2009. Dat zijn variabele hypotheken waarbij de rente meebeweegt met de rente (euribor) die banken elkaar onderling berekenen.

Boetevrij

Maar volgens de Hoge Raad heeft het hof niet genoeg aandacht besteed aan het feit dat de betreffende consumenten hun lening in vrijwel alle gevallen zonder kosten mocht omzetten in een andere hypotheek en dat de lening op ieder moment boetevrij geheel of gedeeltelijk mocht worden afgelost.

De bank had al zo’n 100 miljoen euro gereserveerd om eventueel terug te betalen aan klanten. Dat hoeft dus voorlopig nog niet.