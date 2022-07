Premium Het beste van De Telegraaf

Winkelcentra Wereldhave draaien weer volop Huren voor winkeliers vliegen omhoog: ’Dat is nu eenmaal de afspraak’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Wereldhaves vernieuwde full service winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem. Ⓒ Eigen Foto

Amsterdam - Na twee jaar huurkortingen wegens de coronacrisis, krijgen winkeliers nu enorme huurverhogingen voor de kiezen. Een standaardclausule in huurcontracten is namelijk dat de winkelhuur de inflatie volgt. Liefst 9% is die nu. „Het klinkt hard, maar dat is nu eenmaal de afspraak”, stelt topman Matthijs Storm van winkelcentrumuitbater Wereldhave bij de presentatie van de halfjaarcijfers.