Belegger vreest inflatie die aan bedrijfswinsten knaagt

Premium Financieel

Vissers onder water: ’Weekloon van €700 bruto voor vissersgezin’

Brexit, windmolenparken, maar momenteel vooral door corona en de hoge brandstofkosten zitten de Nederlandse vissers in uitermate zwaar weer. Over 2020 wordt er geschat dat zij precies op de nullijn zitten en dit jaar gaat het nog slechter. „Het kost meer om te gaan varen dan dat het schip in de have...