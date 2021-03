’Amerika legt beperkingen op aan leveranciers Huawei’

Producten als chips, antennes en batterijen die geschikt zouden zijn voor 5G-apparatuur van Huawei, zouden voortaan niet meer voor dat doel gebruikt mogen worden. De Amerikaanse regering weigerde commentaar te geven op het bericht.

Sommige bedrijven hadden eerder nog vergunningen gekregen waarmee ze toch nog onderdelen naar Huawei konden sturen. Maar er waren ook bedrijven die hadden geklaagd over de verwarrende regels, nadat de regering van president Donald Trump Huawei op de de zwarte lijst voor het kopen van Amerikaanse technologie had gezet.

Bedreiging

Biden besloot eerder al om beperkingen richting Huawei in stand te houden. Net als zijn voorganger ziet de president het Chinese concern als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS en bondgenoten. De Amerikanen zeggen dat Huawei nauwe banden met het Chinese leger heeft en dat er risico’s zijn op spionage voor de Chinese overheid, iets wat Huawei zelf ontkent.

In verscheidene Europese landen is Huawei ook al in de ban gedaan bij apparatuur voor 5G-netwerken. Het Nederlandse KPN gebruikt wel telecomapparatuur van Huawei, maar naar eigen zeggen niet in kritieke delen van het netwerk.

Nieuwe topman in Nederland

Michael Yang, de nieuwe directeur van de Nederlandse vestiging van het geplaagde Chinese telecombedrijf Huawei, ontkent dat het bedrijf spionagepraktijken uitvoert, ondanks beschuldigingen van Amerikaanse inlichtingendiensten en bezorgdheid bij de Nederlandse veiligheidsdienst AIVD.

„Laat me één ding duidelijk stellen: er is nooit een spoortje bewijs gevonden dat Huawei betrokken is bij welke vorm van security-inbreuk door onze apparatuur en netwerktechnologie dan ook. Zowel de CIA als andere inlichtingendiensten en regeringen hebben nooit iets hards gepresenteerd. Spioneren is iets dat we nooit doen en ook in de toekomst nooit zullen doen.”

Op de vraag van de krant of Huawei te vertrouwen is zegt Yang: „Vertrouwen is iets dat je moet verdienen. We werken nu al vijftien jaar in Nederland, KPN, T-Mobile en Vodafone werken allemaal met ons samen. Nog geen drie jaar geleden kregen we van minister-president Mark Rutte zelfs een award uitgereikt als één van de grootste Chinese investeerders. Dat is het vertrouwen dat wij door topkwaliteit te leveren hebben verdiend, maar ook moeten blijven waarmaken. Nu we in een geopolitiek conflict verzeild zijn nog meer. Eén security-inbreuk en het is einde oefening, dan zijn we out of business.”