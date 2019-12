Aandeelhouders PSA eisen meer zekerheid

Parijs - Aandeelhouders van het Franse autoconcern PSA willen meer duidelijkheid over de fusie tussen dat bedrijf en de Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler. In het bijzonder willen ze weten hoe het nieuwe bedrijf bestuurd gaat worden, schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Er moet zekerheid komen dat het aantal bestuurszetels dat aan PSA is toebedeeld op termijn niet verandert, vinden ze. Het tekenen van een intentieverklaring moet daarop wachten.