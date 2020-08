Facebook breidt uit met muziekvideo’s

Met de nieuwe dienst probeert het zoveel mogelijk gebruikers op zijn platform te houden, die anders veelal naar het concurrerende videoplatform YouTube van Google trekken.

Facebook heeft sinds de herfst op alle webpagina’s van de muzikanten en zangers secties aangemaakt, waarmee gebruikers langs veel officiële muziekvideo’s kunnen bladeren. Gebruikers kunnen de artiest ook rechtstreeks volgen van de speciale Facebook-pagina. Bijvoorbeeld door van daaruit door te klikken naar een kassa voor muziek en concertkaarten.

Maatschappijen Sony Music, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin, BMG en Kobalt stellen in de deal met Facebook, waarover geen financiële details bekend zijn gemaakt, hun catalogi ter beschikking.

Meer marge op video’s

Facebook kreeg toestemming voor het gebruik van video’s van onder meer Blake Shelton, Bob Marley, Elton John, Jonas Brothers, Marvin Gaye, Miley Cyrus en Nicki Minaj.

Volgens persbureau Bloomberg is een belangrijke reden voor de uitbreiding met video’s de advertentie-inkomsten bij de filmpje, die groter zijn dan die van reclame naast andere inhoud.

Het is opnieuw een uitbreiding op de al volle Facebook-pagina. Technologiesite Techcrunch meldde eerder over een start met video’s in de Indiase en Thaise markt.

Gebruikers merken dat ze op de Facebook-pagina extra toestemming moeten geven, zodat Facebook de muziekvideo’s en alle veranderingen daarna automatisch aan hun pagina toevoegt. De uitbreiding komt een maand nadat Facebook het onderdeel Gaming toevoegde aan de site.