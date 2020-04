’Museum Dirk Scheringa wordt woon-zorgcentrum’

Ze baseren zich op een brief die makelaar Geert Klaver aan omwonenden heeft gestuurd. Daarin staat dat vastgoedbureau SVE Group de nieuwe eigenaar van het gebouw in Opmeer wordt. Dat bedrijf koopt het museum van een Obdamse ondernemer, die het op zijn beurt in 2015 overnam uit de failliete DSB-boedel.

Het museum was overigens nog niet af toen Scheringa’s bank in 2009 over de kop sloeg – en sindsdien ook nooit afgemaakt. Hoelang het duurt voor de 10.000 vierkante meter van het pand geschikt zijn voor een nieuwe bestemming, is nog niet duidelijk.