Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verdient een... medewerker op de visafslag?

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Vis wordt verhandeld op de veiling van de visafslag van IJmuiden. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Denk je aan vis, denk je aan vrijdag. Een fenomeen met een gelovige oorsprong. Voor katholieken was vrijdag namelijk een onthoudingsdag waarop ze geen vlees mochten eten, dus bakten zij een visje. Tot 1989, toen schreef de Nederlandse bisschoppenconferentie dat een gelovige ook aan zijn plichten kan voldoen door zich te beperken in drinken, roken of andere geneugten.