Giga operatie: 'ons' goud in holst van nacht naar Haarlem

Vrijdagavond is de operatie begonnen, volgens DNB onder ’bijzondere beveiligingseisen’.

In ’de komende uren’ gaat het loodzware goudtransport via een geheim gehouden route in een grootscheepse verhuisoperatie naar de voormalige drukkerij. Daar komt het in zwaar verstevigde kluizen te liggen.

De centrale bank werkt voor het beveiligde transport samen met Defensie, de Koninklijke Marechaussee en de politie.

De Nederlandsche Bank in Amsterdam is afgezet met schermen om het transport in goede banen te kunnen leiden. Ⓒ Inter Visual Studio

De bank aan het Amsterdamse Frederiksplein. Ⓒ Inter Visual Studio

De Nederlandsche Bank deelde vrijdagavond zelf deze beelden van het transport op Twitter:

Op het moment van het transport worden tijdelijk enkele wegen afgesloten, aldus de bank. Welke wegen dit precies zijn, wordt uit veiligheidsoverwegingen vooraf niet bekend gemaakt, stelt DNB.

Verkast uit Amsterdam

Aanleiding voor de hele operatie is de vernieuwing van het hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam. Onderin staan de grote kluizen met onder andere het goud.

Er is veel beveiliging ingezet voor het transport. Ⓒ Inter Visual Studio

Ⓒ Inter Visual Studio

Later gaat het goud en het complete bankbiljettenbedrijf van de Nederlandsche Bank naar een groot terrein in Zeist. Dat wordt gereed gemaakt en moet over drie jaar klaar zijn. Tot die tijd blijft het goud in Haarlem liggen.