Baas Prosus krijgt €38,5 miljoen

Los van een enorm aandelenpakket voor de baas van nieuwkomer Prosus, de afgesplitste investeringspoot van het Zuid-Afrikaanse media- en techconglomeraat Naspers, waren de topinkomens vorig jaar gematigd, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de bestuursvoorzitters van 114 toonaangevende bedrijven en organisaties. Door de coronacrisis gaan de topinkomens dit jaar hoogstwaarschijnlijk dalen.

McKinstry (Wolters Kluwer): €130 miljoen in 16 jaar

Nancy McKinstry is de nummer twee. De Amerikaanse verdiende vorig jaar nog eens 14,8 miljoen euro, wat haar totaal in 16 jaar als baas van informatieleverancier Wolters Kluwer op zo’n 130 miljoen euro brengt. Derde op de lijst van grootverdieners is Glen Fogel, de baas van boekingsbedrijf Booking, met 13 miljoen euro.

Door de beloningsexplosie bij Prosus stegen de topinkomens in het bedrijfsleven vorig jaar met 8,6 procent. Een ceo verdiende vorig jaar gemiddeld 2,25 miljoen euro, ruim anderhalve ton meer dan een jaar eerder. De loonkosten van een werknemer (dus niet het loon zelf) stegen ook flink, met 7,25 procent. De loonkloof in het bedrijfsleven liep zo gemiddeld licht op, van 30 naar 32. Een bestuursvoorzitter verdiende vorig jaar dus 32 keer meer dan de gemiddelde werknemer, aldus de krant.