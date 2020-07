AEX begint derde kwartaal positief

De AEX sloot 0,5% hoger op 562,7 punten. De Midkap-index ging 0,7% vooruit naar 756,6 punten.

Het Damrak presteerde daarmee beter dan de meeste overige Europese beurzen. De Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 verloren respectievelijk 0,2%, 0,4% en 0,2%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,2% lager en had de Nasdaq-index 0,5% gewonnen.

Beleggers zagen zich gesterkt door het banenrapport van salarisstrokenverwerker ADP. De groei van 2,4 miljoen banen in het Amerikaanse bedrijfsleven in juni viel weliswaar licht tegen, maar worden meer dan goedgemaakt door de bijstelling van 2,8 miljoen negatief tot 3 miljoen positief in mei. „Ook de inkoopmanagersindices uit China en Europa overtroffen de verwachtingen, terwijl de Duitse retailcijfers zeer sterk waren”, meldt hoofd vastrentende waarden Hendrik Tuch van Aegon

Positieve testresultaten van Pfizers coronavaccin droegen ook bij aan het positieve sentiment. Alle 19 deelnemers in de test ontwikkelden antilichamen.

Tuch meent dat de aandelenbeurzen al heel veel positief nieuws hebben ingeprijsd. „Het risico op een opleving van het aantal nieuwe coronabesmettingen in de herfst is reëel. Verder stellen bedrijven hun investeringen uit en dreigt er een golf van faillissementen. Het aflopen van de overheidsuitkeringen in het derde kwartaal aan Amerikanen die tijdelijk aan de kant staan, zal voorts gevolgen hebben voor de consumentenbestedingen in de VS.”

In de AEX eindigden biotechnologiebedrijf Galapagos en Shell met plussen van 1,9% bovenaan. Een dag eerder werd het aandeel van het gas- en olieconcern nog van de hand gedaan na een winstwaarschuwing.

Betalingsdienstverwerker Adyen, de topper in de eerste helft van het jaar, klom 1,4%.

Supermarktketen Ahold Delhaize bungelde met een verlies van 1,5% onderaan.

Staalproducent ArcelorMittal daalde 0,5%, ondanks het gunstige macronieuws uit China.

Prosus eindigde fractioneel lager De techinvesteerder is volgens persbureau Bloomberg koploper in de strijd om de advertentietak van het Amerikaanse eBay over te nemen.

Bij de middelgrote fondsen eindigden kunstmestproducent OCI en telecom- en kabelmaatschappij Altice Europe met plussen van 2,9% en 2,7% bovenaan.

SBM Offshore dikte 1,7% aan. De maritieme dienstverlener heeft een lening afgesloten voor de bouw van een nieuw schip.

PostNL steeg 1,4%, na goed ontvangen resultaten van de Amerikaanse branchegenoot FedEx. De voorgaande dag stoof de post- en pakjesvervoerder dankzij een koopadvies al omhoog.

Basic-Fit ging 2,6% omlaag. De koers van de fitnessketen was in aanloop naar de heropening van de filialen in Nederland vandaag al stevig opgelopen.

AScX-fonds Sligro eindigde onveranderd. Het groothandelsbedrijf heeft nieuwe afspraken gemaakt met zijn huisbank en andere financiers. Volgens Sligro is er nu voldoende financiële ruimte om de activiteiten voort te kunnen zetten. Volgens KBC kwam het nieuws dat Sligro dit jaar zijn dividend schrapt niet als een verrassing.

