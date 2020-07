’AEX begint voorzichtig aan nieuw kwartaal’

Op macro-economisch vlak verwerken beleggers nieuwe positieve cijfers over de Chinese industrie. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in juni is toegenomen tot het hoogste niveau sinds december vorig jaar. Een dag eerder wezen de officiële cijfers van de Chinese overheid ook al op een toename van de activiteit in de industrie. In Japan kelderde het vertrouwen van grote Japanse industriebedrijven in de economie in juni echter tot het laagste niveau in elf jaar.

Aan het bedrijvenfront staan de Europese pakketbezorgers in de schijnwerpers, na het handelsbericht van de Amerikaanse pakketvervoerder FedEx. De cijfers waren beter dan verwacht en het aandeel FedEx ging in de nabeurshandel op Wall Street flink omhoog.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Prosus. De techinvesteerder is volgens persbureau Bloomberg de koploper in de overnamestrijd voor de advertentietak van internethandelaar eBay. De tak, waar onder meer het Nederlandse Marktplaats deel van uitmaakt, zou tot 10 miljard dollar op kunnen brengen. Als Prosus dat bedrag neertelt is het zijn grootste overname ooit.

Sligro liet weten nieuwe afspraken te hebben gemaakt met zijn huisbank en andere financiers waardoor zijn bankconvenanten zijn verruimd. Volgens het groothandelsbedrijf is er nu voldoende financiële ruimte om de activiteiten voort te kunnen zetten en leningen dit najaar af te lossen. Sligro heeft in de aanvullende afspraken onder andere beloofd dit kalenderjaar geen dividend uit te keren.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft een kredietfaciliteit afgesloten van 600 miljoen dollar voor de financiering van de bouw van het productie- en opslagschip (FPSO) Sepetiba. De looptijd is zes maanden, met de mogelijkheid voor een verlenging met nog eens zes maanden.

In Parijs staat Airbus in het nieuws. De vliegtuigbouwer schrapt tot de zomer van volgend jaar bijna 15.000 banen. Ook schroeft het bedrijf de productie flink terug als gevolg van de coronacrisis. Volgens topman Guillaume Faury zijn verstrekkende maatregelen nodig om te zorgen dat de onderneming gezond de nieuwe realiteit tegemoet kan.

De euro was 1,1221 dollar waard tegen 1,1247 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 39,69 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 41,65 dollar.