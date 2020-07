Arcelor sprint weg uit hogere AEX; Heineken moet lossen

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,4% hoger op 561,70 punten. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 754,01 punten.

Elders in Europa won de beurs in Frankfurt 0,7%. Parijs daalde 0,2%.

Wall Street had gisteravond de wind aardig in de rug. Voor het gehele kwartaal leverden de graadmeters in de VS uitstekende prestaties. Nabeurs kwam de Amerikaanse pakketvervoerder FedEx met meevallende resultaten naar buiten. Vanmiddag zijn de ogen gericht op het Amerikaanse banenrapport van salarisverwerker ADP met cijfers over de werkgelegenheid in het bedrijfsleven.

Uit China kwam gunstig macronieuws. De bedrijvigheid in de Chinese industrie in juni is toegenomen tot het hoogste niveau sinds december vorig jaar. Aan de andere kant kelderde in Japan kelderde het vertrouwen van grote Japanse industriebedrijven in de economie naar het laagste in elf jaar.

Uit Duitsland kwam een opsteker. De winkelverkopen zijn omhoog geschoten, terwijl een minder grote toename werd verwacht.

Opleving Shell

In de AEX ging staalproducent ArcelorMittal met een winst van 3% aan kop, geholpen door de economische verbetering in China.

RD Shell herstel zien met een plus van 1,7%, gesteund door aantrekkende olieprijzen. Een dag eerder werd het aandeel van het gas- en olieconcern nog van de hand gedaan na een winstwaarschuwing.

Bankconcern konden ook op kopersinteresse rekenen. ING en ABN Amro werden 0,9% respectievelijk 1,7% meer waard.

Unibail-Rodamco-Westfield, de grote achterblijver in de eerste helft van het jaar, koerste fractioneel hoger.

Aan de andere kant leverde Heineken 1,5% in, terwijl de toeleverancier aan de chipsector ASMI wat stoom afblies met een min van 0,3%.

Prosus viel 1,3% terug. De techinvesteerder is volgens persbureau Bloomberg koploper in de strijd om de advertentietak van eBay over te nemen.

Bij de middelgrote fondsen kreeg PostNL er 1,5% bij na de goed ontvangen resultaten van branchegenoot FedEx. De voorgaande dag stoof de post- en pakjesvervoerder al omhoog.

SBM dikte 2,1% aan. De maritieme dienstverlener heeft een lening afgesloten voor de bouw van een nieuw schip.

AScX-fonds Sligro zakte 1,9%. Het groothandelsbedrijf heeft nieuwe afspraken gemaakt met zijn huisbank en andere financiers. Volgens Sligro is er nu voldoende financiële ruimte om de activiteiten voort te kunnen zetten. Volgens KBC kwam het nieuws dat Sligro dit jaar zijn dividend schrapt niet als een verrassing.

