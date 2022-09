Winstwaarschuwing AkzoNobel vanwege economische onzekerheid

Stan Huygens Journaal

Michelin-chef Edwin Vinke opent paleis op Ibiza

Bijna is hij weer terug van Ibiza: Edwin Vinke, de bekende patron-cuisinier van De Kromme Watergang (**) in Hoofdplaat. Afgelopen zomer heeft hij op het eiland een droom verwezenlijkt in een oud paleis in Ibiza-stad, pal naast de kathedraal. Hij is de eerste buitenlandse Michelin-chef die een zaak o...