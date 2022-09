Bejaarde kerncentrales laten Fransen deze winter mogelijk in de kou zitten

Buitenland

Buitenlandminister VS: atoomdeal met Iran is ’onwaarschijnlijk’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft gezegd dat het „onwaarschijnlijk” is dat de VS en Iran binnen afzienbare tijd een atoomakkoord sluiten. Daarmee sluit Blinken zich aan bij het bredere sentiment in de westerse wereld dat het akkoord uit 2015 niet op korte termijn za...