Column: schandaal Wirecard legt rol accountants onder vergrootglas

Tot voor kort had niemand durven denken dat de neergang van Wirecard nog sneller zou verlopen dan de opkomst van het Duitse techbedrijf. Na anderhalf decennium stormachtige groei verdampte in enige dagen een slordige €17 miljard aan beurswaarde. Het grootste financiële schandaal uit de recente Duitse geschiedenis is daarmee een feit.