Premium Het beste van De Telegraaf

Pandjesbaas vergeet bezwaarbrief, moet €16.200 huur terugbetalen

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een pandjesbaas in Amsterdam verzuimde tijdig in beroep te gaan tegen een beslissing van de Huurcommissie, met als gevolg dat hij niet meer bij de rechter kan klagen over de terugbetaling van €16.200 aan huurpenningen.