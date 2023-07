Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Overspannen tweedehands automarkt op weg naar normalisatie

Door Gert van Harskamp

De markt van tweedehands auto’s lijkt op een keerpunt te staan. Dat tonen de cijfers aan over het aantal verkopen en de gemiddelde prijzen van occasions in juni, die nogal tegenstrijdig lijken. Marktvorsers hadden al verwacht dat in 2023 de tweedehands automarkt zou stabiliseren na de overspannen situatie sinds corona.