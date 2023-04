’VS werken aan redding verzwakte First Republic Bank’

Het ministerie van Financiën, de centrale bank en toezichthouder voor banktegoeden FDIC proberen meerdere bedrijven uit de financiële sector zover te krijgen om de middelgrote bank te hulp te schieten.

Grote banken, waaronder JPMorgan Chase en PNC Financial Services Group, zouden onderdelen of de hele First Republic Bank willen overnemen nadat de Amerikaanse overheid de in moeilijkheden verkerende geldschieter eerst in handen krijgt, zo melden bronnen vrijdagnacht aan de Wall Street Journal.

Enkele uren eerder sloot het aandeel van het S&P 500-fonds, na tussentijdse onderbreking van de handel na een val van meer dan 50%, met 43% verlies bij het slot op Wall Street. Het aandeel is nu 97% van zijn waarde kwijt.

Geen akkoord

Pogingen van de bank om onderdelen te verkopen om kapitaal te vergaren zouden zijn mislukt. Zondag voor het openen van de financiële markten zou er een volledige deal moeten liggen. Daarbij zijn ook de obligaties van First Republic een probleem: ze zijn veel minder waard worden doordat de rentes in korte tijd zijn opgelopen. De verliezen moet First Republic volgens de bankenregels snel aanvullen met leningen bij de Federal Reserve waarover rente moet worden betaald. Die last loopt razendsnel op.

De in 1985 opgerichte instelling uit San Francisco had vrijdag nog een marktwaarde van $654 miljoen bij in 2022 een jaaromzet van $5,9 miljard.

Alle pogingen om First Republic Bank met hulp uit de private sector te behoeden voor een faillissement liepen tot nu vast, omdat geen partij de overname aandurfde. Elf grote banken schoten de zieltogende instelling halverwege maart ook al te hulp door $30 miljard te storten bij First Republic Bank.

Maar grote zakenbanken hielden verder de boot af voor extra steun, aldus de Wall Street Journal. Vrijdagnacht zou een aantal zich in principe bereid hebben verklaard om de bank over te nemen. Daaronder JPMorgan, de grootste Amerikaanse zakenbank.

In de gesprekken neemt volgens bronnen JPMorgan-ceo Jamie Dimon een leidende rol op zich. De 67-jarige Amerikaan is de langst zittende topman op Wall Street en heeft zijn bank sinds 2005 succesvol door de laatste financiële crises gestuurd. Hij kent als voormalig lid van de raad van bestuur van de Federal Reserve Bank of New York de procedures voor overheidssteun, aldus bronnen.

Vertrouwen

De nauwe betrokkenheid van overheidsinstanties geeft volgens een bron van Reuters bestuurders van First Republic vertrouwen bij het zoeken naar een oplossing. Afgelopen dagen boekten klanten honderden miljarden aan tegoeden over naar andere banken. Vorig kwartaal verdween 40% van zijn tegoeden.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën vreest een bankrun. Eerder dit jaar ontstond veel onrust rond middelgrote banken in de Verenigde Staten, doordat kort achter elkaar de Silicon Valley Bank en Signature Bank omvielen nadat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden.