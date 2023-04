’Zes banken betrokken bij redding First Republic Bank’

Richting opening van de beurzen in Azië maandag vroeg wordt hard onderhandeld door JPMorgan, PNC Financial Services en vier andere banken. Geen van de partijen wilde als eerste toegeven, aldus bronnen tegen de Financial Times. De toezichthouder voor de banktegoeden FDIC voert de onderhandelingen.

De grote banken zouden desnoods onderdelen of de hele First Republic Bank overnemen, maar pas nadat de FDIC de in moeilijkheden verkerende geldschieter eerst in handen krijgt, zo meldden bronnen zondag. Die stap en de overheidsgaranties zouden vertrouwen geven in de markt, die vreest dat meer banken verzwakt zijn.

,,Dat moet snel. First Republic Bank kan niet meer zelfstandig verder”, zegt Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering (Universiteit van Tilburg). ,,Als dit niet wordt geregeld, gaat de storm bij de bank door.”

Bank verzwakt

De kredietverstrekker is na een dramatische week 97% van zijn waarde kwijt. Vrijdag nabeurs verloor het aandeel 49%. De bank zag in het eerste kwartaal ruim $100 miljard aan tegoeden vertrekken, 40% van het totaal. De in 1985 opgerichte instelling uit San Francisco had vrijdag nog een marktwaarde van $650 miljoen bij in 2022 een jaaromzet van $5,9 miljard.

Met ongeveer $233 miljard aan activa aan het eind van het eerste kwartaal zou dit de op een na grootste bank in de Amerikaanse geschiedenis zijn die failliet gaat als ingrepen uitblijven, aldus de Wall Street Journal.

De bank gebruikte, net als de omgevallen Silicon Valley Bank, deposito’s om hypotheken van Amerikanen te financieren. Toen de rente steeg, stond SVB bij steeds minder tegoed voor onoverkomelijke problemen. ,,Een bank moet zichzelf kunnen financieren, hoe langer wordt gewacht met ingrepen, hoe moeilijker dat wordt voor First Republic. Grote depositohouders bij First Republic maken zich nu terecht zorgen alles kwijt te raken”, zegt Benink.

Er is ook druk op de toezichthouder snel in te grijpen. Een rapport over de val van Silicon Valleybank toonde dat de waakhond veel eerder had kunnen optreden.

Aanvullen

In de Amerikaanse politiek meldden de Democraten dat een ingreep ten bate van First Republic alleen tegen de geringst mogelijk kosten voor de belastingbetaler mag.

Pogingen van de bank om zijn onderdelen te verkopen om kapitaal te vergaren zouden onderdeel van het gesprek zijn. Daarbij zijn niet alleen de aandelen maar ook de door First Republic Bank belegde staatsobligaties een probleem: ze zijn veel minder waard worden doordat de rentes in korte tijd zijn opgelopen.

Elf grote banken schoten de zieltogende instelling halverwege maart ook al te hulp door $30 miljard te storten bij First Republic Bank.

Jamie Dimon

In de gesprekken neemt volgens bronnen tegen de Wall Street Journal JPMorgan-ceo Jamie Dimon een leidende rol op zich. De 67-jarige Amerikaan is de langst zittende topman op Wall Street en heeft zijn bank sinds 2005 succesvol door de laatste financiële crises gestuurd. Hij kent als voormalig lid van de raad van bestuur van de Federal Reserve Bank of New York de procedures voor overheidssteun, aldus bronnen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën vreest een bankrun. Eerder dit jaar ontstond veel onrust rond middelgrote banken in de Verenigde Staten, doordat kort achter elkaar de Silicon Valley Bank en Signature Bank omvielen nadat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden.