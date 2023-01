Automaker Stellantis stapt in bouw van elektrisch mini-vliegtuig

Dit speciale kleine vliegtuig kan verticaal landen en opstijgen. Er passen een piloot en vier passagiers in. De actieradius is maximaal 161 kilometer. Dat maakt het toestel geschikt voor korte taxivluchten waarbij mensen heen en weer worden gevlogen. Het opladen van het vliegtuig maar zo'n 10 minuten moeten bedragen.

Het is de bedoeling dat de Midnight eVTOL in 2024 in productie gaat. Hoeveel er precies gemaakt zullen worden, is nog niet bekend. Stellantis, met hoofdvestiging in Hoofddorp, had al eerder een belang genomen in Archer Aviation. Dat belang zal worden vergroot en er zal tot 150 miljoen dollar kapitaal richting Archer gaan als de onderneming aan bepaalde doelstellingen kan voldoen.

Techbeurs CES

De bedrijven kwamen met de aankondiging in aanloop naar de grote techbeurs CES die donderdag van start gaat in Las Vegas. Die gokstad in de woestijn is elk jaar rond deze tijd het podium waar bedrijven hun nieuwste technische snufjes tonen. Ook grote makers van consumentenelektronica als Samsung en Sony zijn er aanwezig. Nederland is onder meer met zeventig start-ups vertegenwoordigd.

Het gebeurt de laatste tijd vaker dat een groot autobedrijf en een partij uit de luchtvaart de handen ineenslaan. In november ging Renault al een samenwerking aan met vliegtuigbouwer Airbus om een nieuwe generatie elektrische batterijen en hybride technologie voor auto's en vliegtuigen te ontwikkelen.