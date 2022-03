Column: recessie in VS kan dollar pijn gaan doen

Premium Financieel

Column: een recessie? Ik vrees van wel

„Even in the most severe of scenarios we got, the European economy will not go into recession”, aldus vice-president Luis de Guindos van de ECB afgelopen woensdag. Ik viel haast van m’n stoel. Zelfs in het allerslechtste scenario van de centrale bank hoeven we geen rekening te houden met een recessi...