Kabinet beperkt zonnepanelen op landbouwgrond

Dat blijkt uit de laatste versie van de zogeheten Zonnebrief die minister Jetten (Klimaat en Energie) naar de Tweede Kamer stuurt. „Zonnepanelen op natuur- en landbouwgronden worden zoveel mogelijk beperkt”, accentueert hij. De minister noemt ingrijpen onvermijdelijk.

Nog nooit was de groei van het aantal zonnepanelen zo hoog als in het afgelopen jaar. Nederland is koploper in zonne-energie binnen Europa. De groei zet dankzij al aangekondigde investeringen komende jaren door.

Met de schaarse hoeveelheid grond moeten overheden zuinig omgaan, aldus Jetten, die in andere plannen investeert in uitbreiding van offshore windparken.

’Onnodig’

„Een onnodige maatregel”, zo oordeelt voorzitter Wijnand van Hooff van belangenvereniging Holland Solar. „Dit zet de rem op de energietransitie. Een dergelijke maatregel is onbegrijpelijk in een tijd waarin de vraag naar duurzame energie in rap tempo toeneemt.”

De zonnepanelen op landbouwgrond, die ’groene’ stroom leveren, zijn juist nodig om doelen zoals verlaging van de CO2-uitstoot te kunnen halen. Volgens het Nationaal plan energiesystemen heeft Nederland de komende decennia vijf keer zo veel elektriciteit nodig als nu. Zonnepanelen op vrij land zijn dan juist een oplossing om die klimaatdoelen te kunnen halen, aldus Holland Solar. „We kunnen er niet op vertrouwen dat zon op daken en op de restgronden alleen in deze grote vraag kunnen voorzien.”

Van de totale 1,8 miljoen hectare landbouwgrond is nu 2170 hectare in gebruik voor het opwekken van zonne-energie bij boeren, stelt Van Hooff van de brancheclub.

’Industrie op zon’

Komende jaren moet bijvoorbeeld de hele industrie van kolen, olie en gas af en heeft alle duurzame stroom nodig die het kan krijgen, aldus Van Hooff. De panelen leveren ook voldoende warmte om warmtenetten in de omgeving te voeden. Een groeiend aantal ondernemers en bewoners vormt coöperaties die gezamenlijk zonnepanelen plaatsen en beheren. Zulke initiatieven worden nu afgeremd, aldus de branchevereniging.

De D66-bewindsman geeft onvoldoende duidelijkheid voor de sector, stelt Van Hooff. „Dit zal er in resulteren dat er geen enkel zonneproject op land meer kan worden gerealiseerd.”

De minister komt in september met een brief om in detail de uitzonderingen aan te geven.