Lagere omzet en groter verlies voor Envipco

Zo zaten lockdownmaatregelen en andere ingrepen om de verspreiding van het virus te voorkomen de verkopen in Europa in de weg. In de Noord-Amerika waren de negatieve effecten van het coronavirus wat later merkbaar, al sloten sommige bedrijven in sommige Amerikaanse staten gedurende het kwartaal hun statiegeldwisselsystemen, wat negatief uitpakte voor onder meer servicewerkzaamheden van Envipco. Evengoed zat de omzet in deze regio in de lift geholpen ook door positieve wisselkoerseffecten.

Envipco sloot het kwartaal af met een omzet van 7,8 miljoen euro tegen 8,2 miljoen euro een jaar eerder. Verder resteerde een tekort van 1,6 miljoen euro waar dat een jaar eerder bijna 1,3 miljoen euro negatief was.

Voor het hele jaar verwacht Envipco een negatieve impact van de coronacrisis. In Noord-Amerika zal het coronaeffect vooral in het tweede kwartaal te merken zijn. Verder is het Schotse besluit om per 1 juli 2022 plasticflessen, glazen flessen en blikjes in te zamelen voor statiegeld, goed nieuws voor de onderneming.