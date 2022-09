Online betaalbedrijf Mollie stapt in financieringen aan webwinkels

De aflossing gaat automatisch via de betalingen die via Mollies systemen bij de debiteur binnenkomen. Als vergoeding wordt 5 en 10% toegevoegd bovenop de leensom, die normaal gesproken binnen een halfjaar wordt afgelost.

Mollie is niet zelf de geldschieter, maar werkt samen met financier YouLend, dat via Buckaroo een vergelijkbaar product aanbiedt. Volgens Schoute is Mollie echter wel de eerste die voorschotten helemaal via zijn eigen systeem en met zijn eigen klantenservice aanbiedt.

Volgens Schoute gaat het met name om voorschotten van onder de €30.000 met een maximum van €250.000, onder andere bedoeld voor webwinkels die op zoek zijn naar geld voor de inkoop van voorraad en campagnes als Black Friday, schetst Schoute. „We zijn wel duurder dan een normale bank, maar dat is een keuze. We kunnen het wel makkelijker en binnen een dag aanbieden en dat is iets waar veel van onze klanten behoefte aan hebben”, zegt hij.

Creditcards

Volgens Schoute zullen de financieringen niet ons laatste product zijn, waarmee het fintechbedrijf onder de mkb-duiven van de reguliere banken wil gaan schieten. „We zullen op den duur ook met bankrekeningen en zakelijke creditcards komen.”