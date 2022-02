Jaar van de Tijger brengt China minder groei: ’Voldoende armslag om pandemie uit te zitten’

Binnenland

LTO-oproep om arbeidsmigranten valt in slechte aarde: ’We hebben een half miljoen mensen in de bijstand!’

De Tweede Kamer ziet niks in de komst van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie om personeelstekorten in bijvoorbeeld de landbouwsector op te vangen. Het landbouwministerie legt de bal deels bij de sector zelf. Zij hebben de verantwoordelijkheid ’om voldoende arbeiders te vinden en werken in ...