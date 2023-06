’Kooplust vakantiewoningen vergaat door hogere taks’

Makelaars wijten de lagere prijzen aan de economische tegenwind en vooral de grote belastingverhogingen voor eigenaren van vakantiewoningen. Zo is de overdrachtsbelasting sinds januari vijfmaal zo hoog als bij een gewone woning.

Het aantal verkochte vakantiehuisjes daalde vorig jaar met 7% vergeleken met 2021. Gemiddeld werd €223.000 betaald. Vanwege de toename van het aanbod en minder animo bij kopers houdt de NVM rekening met een verdere prijsdaling.

Ingestort

Afgelopen december werden tweemaal zoveel vakantiehuizen gekocht als normaal omdat kopers de nieuwste verhoging van de overdrachtsbelasting voor wilden zijn. Daarna stortten de verkopen in. Makelaars verwachten dat mensen die in de coronacrisis impulsief een huisje kochten, nu eerder geneigd zijn het te koop te zetten.

Op het eerste gezicht lijkt sprake van een prijsexplosie op de Nederlandse markt voor vakantiewoningen. Kopers betaalden in 2022 gemiddeld 25% meer dan het jaar ervoor. „Maar dat komt vooral doordat veel dure nieuwe vakantiewoningen werden gekocht”, zegt makelaarsvereniging NVM. Uit recente cijfers blijkt juist dat de gemiddelde prijs per vierkante meter al sinds het najaar daalt.

’Er broeit wat’

„We zien een oplopend aanbod. Onder het oppervlak broeit er echt wat. Het jaar 2023 zou wel eens het jaar van de waarheid kunnen worden”, zegt Rieks van den Berg, bestuurslid van de vakgroep Wonen bij de NVM. Volgens Van den Berg wordt de kooplust gedrukt door de hoge inflatie en de economische onzekerheid. „En met name de doorgevoerde fiscale maatregelen.” Hij doelt op de enorme belastingverhogingen die het kabinet-Rutte heeft doorgevoerd voor vakantiewoningen. „Dat heeft effect op eigenaren en potentiële kopers van recreatiewoningen. Het ene wolkje aan de lucht kan daardoor zomaar uitgroeien tot een dikker wolkendek.”

Eigenaren betalen sinds vorig jaar wel dubbel zoveel vermogensbelasting en bovendien is de overdrachtsbelasting vervijfvoudigd. Drie jaar geleden betaalden kopers nog 2% over de aankoopprijs van een bestaande vakantiewoning, en per 1 januari is dat tarief verder verhoogd naar 10,4%. Bij de aankoop van een gemiddelde vakantiewoning van €223.000 verdwijnt nu €23.192 richting schatkist.

"’We zien oplopend aanbod’"

De nieuwe belastingverhoging zorgde afgelopen december voor een verkooppiek om de hogere taks te ontlopen. In december werden bijna 300 vakantiehuizen gekocht, tegen minder dan 50 in januari en februari.

In totaal werden vorig jaar door NVM-makelaars 5600 recreatiewoningen in Nederland verkocht. Dit is een daling van 7% ten opzichte van 2021, maar historisch gezien nog altijd veel. Na de financiële crisis bleef het aantal lang onder de 2000. In het eerste coronajaar werd een record neergezet met 8000 vakantiewoningen. Het duurst waren vakantiewoningen op de Waddeneilanden met een gemiddelde prijs van €472.000. In Zeeland lag het gemiddelde op €354.000. Brabant was de enige regio met een gemiddelde prijs onder de €150.000. Landelijk piekte de gemiddelde prijs per vierkante meter vorig jaar ruim boven €3000, maar inmiddels is deze daar enige honderden euro’s onder gezakt.

Makelaar Ronald Roose uit Walcheren denkt dat de markt in zijn regio gunstiger wordt voor kopers. „Mijn verwachting is dat het aantal transacties zal afnemen en de prijzen een correctie naar beneden krijgen.” Makelaar Jan Henk Berendsen denkt dat zijn regio Twente en Salland meer stabiel blijft. „Er is meer aanbod van recreatiewoningen, van onder meer mensen die tijdens de coronacrisis hebben gekocht en nu weer willen verkopen of mensen die de woning tijdens die periode zelf intensiever hebben gebruikt en nu minder. Dit aanbod zal de verkoop op peil houden.”