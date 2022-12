Premium Het beste van De Telegraaf

Spaarpot nóg voller: we verdienen meer, maar geven niet alles uit

Amsterdam - Ook in november hebben Nederlanders weer meer geld opzij gezet. Volgens de laatste cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) is het Nederlandse spaarsaldo gegroeid tot een recordbedrag van bijna €425 miljard. Nederland is een spaarvaardig land. „Toch heeft één op de vijf minder dan €3500.”