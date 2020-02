Topdag Damrak duwt AEX boven 605 punten

De AEX sloot 2,2% hoger op 605,4 punten. De AMX klom 2,9% naar 942,48.

De Duitse DAX won 1,8%, de Britse FTSE 100 1,5% en de Franse CAC 40 hield 1,7% winst over.

„De markt blijft erg positief, al is er weinig volume. Bij een gebeurtenis duikt de handel er meteen bovenop, terwijl er onderliggend niet altijd aanleiding voor hoeft te zijn. Er zijn nu veel koopjesjagers in de markt”, constateert handelaar Frank Bonsee van ABN Amro.

China meldde dat het aantal corona-besmettingen op 20.438 ligt en het aantal sterfgevallen op 425. Gisteren lagen deze cijfers nog op 17.205 en 361. Sommige analisten zien hierin tekenen dat de snelheid van het aantal nieuwe besmettingen afneemt en de Chinese overheid het virus onder controle begint te krijgen. Chinese staalmakers toomden hun productie fors in.

De graadmeter van Shanghai klom 1,3%, na gisteren nog 7,7% onderuit te zijn gegaan. „Het is buy the dip op de beurzen. Dan moet je ook opletten als het hard omhoog gaat”, zegt de ABN Amro-handelaar Bonsee.

Wall Street begon met winst: de Dow, S&P500 en Nasdaq stegen met rond 1,5%. Vooral Tesla liet zich gelden. De uitslag van de Democratische voorverkiezigen in Iowa bleven beperkt.

"Het optimisme van afgelopen maand is volledig verdampt"

UBS is optimistisch. „De geschiedenis leert dat virussen een beperkte impact hebben op de economie en vaak worden gevolgd door een sterke inhaalslag.”

Cornè van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer) peilt iedere maand Nederlandse beleggingsexperts. Zij schatten in dat de effecten van het virus op de economie over een halfjaar verdwenen zijn. Maar ,,het optimisme van afgelopen maand is volledig verdampt”, aldus Van Zeijl.

Het goede industriecijfer helpt Wall Street, naast opluchting over de beperkte impact van het coronavirus op de economie, aldus macro-econoom Philip Marey van Rabobank. ,,Ook rentes veren op. Maar onzeker is hoe sterk die industriële groei blijft. Het wisselt op de beurzen erg: van risk on naar risk off en terug. We zullen nog een tijdje met de onzekerheid blijven zitten.”

Als de Democraat Bernie Sanders de voorverkiezingen wint, neemt onzekerheid voor beurzen volgens Marey toe: hij zal belastingen verhogen en meer regulering willen invoeren.

De euro zakte tot $1,1048 tegen de dollar. Het Britse pond veerde op dankzij betere bouwcijfers in het VK. Brentolie herstelde met 0,4%, na dik 6% verlies maandag, tot $54,50 per vat. Goud steeg met 0,5%.

Galapagos weer bovenin

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging biotechnologiebedrijf Galapagos bij de slotbel met een plus van 7,5% aan kop. Zijn Amerikaanse partner Gilead test een medicijn tegen het coronavirus. Staalmaker ArcelorMittal eindigde 5,4% hoger.

Chipmachinefabrikant ASML kreeg, met een weging van 17,8% van de AEX-index, er 3,8% bij.

Shell won 1,8%, gesteund door enig herstel van de olieprijzen. De olie- en gasreus zakte gisteren tot nagenoeg het laagste niveau in drie jaar door vrees dat 2020 vooral vanwege de scherpe neergang van de olieprijzen een zwaar jaar gaat worden.

Grote verliezer bleef KPN (-1,1%). Het telecombedrijf, dat zijn tarieven moet verlagen, kreeg van JPMorgan een koersdoelverlaging tot €3,40.

Bij de middelgrote fondsen blonk telecom- en kabelbedrijf Altice met een winst van 7,2% uit, na een adviesverhoging naar kopen door de Franse bank Exane BNP Paribas. Chiptoeleverancier ASMI steeg 3,8%.

Grondstoffen werden ingekocht: staalmaker Aperam won, vooruitlopend op zijn resultaten, dik 4%. Metalenleverancier AMG steeg 3,6%. Kunstmestproducent Oci won 2,8%, in reactie op een adviesverhoging naar kopen door Kepler Cheuvreux.

Takeaway klom 2,4%, na een koopadvies van de Amerikaanse bank Morgan Stanley. De maaltijdenbezorgdienst fuseerde onlangs met de Britse branchegenoot Just Eat. Ook UBS startte met het volgen van Just Eat Takeaway.com met een koopaanbeveling. Dat gaf een koersdoel van 8,50 Britse pond af, Morgan Stanley verwacht 9,46 pond.

Signify pakte er 1,2% bij, na een koersdoelverhoging naar €40 door de Duitse bank Berenberg bij een herhaald koopadvies. Het verlichtingsbedrijf was de afgelopen dagen al stevig opgelopen op meevallende kwartaalcijfers.

Market maker Flow Traders verloor 2,4%.

Laadpalenleverancier Alfen won 6,4% na een koopadvies van Kepler Chevreux.