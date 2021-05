’Bitcoinbelievers’ niet van stuk door daling: ’Ik heb voor €60.000 bijgekocht’

Liefhebbers hebben een rotsvast vertrouwen in de cryptomunt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wie de afgelopen maanden in bitcoin is ingestapt baalt nu wel een beetje: de cryptomunt raakte in iets meer dan een week ruim een kwart van zijn waarde kwijt. Maar de meeste eigenaren maken zich geen zorgen. „Ik ben meer bezorgd om het huidige financiële stelsel dan over bitcoin of cryptomunten in het algemeen.”