Duurzaam leidt niet tot lagere spaarrente

De spaarrente ligt zijn bank bij momenteel op 0,1 procent, twee keer zo hoog als bij de ’grote drie’. Rabo, ING en ABN Amro geven op de meest gangbare spaarrekeningen nog 0,05 procent rente. De kans dat er op termijn een negatieve rente zal worden gehanteerd schat Koornneef als zeer klein in. „Zeg nooit nooit, maar ik acht de kans niet heel groot dat dat gaat gebeuren.”

ASN kreeg er vorig jaar netto 22.000 klanten bij, wat neerkomt op een toename van 3,4 procent tot ruim 667.000. Het leeuwendeel van de klantenaanwas betrof rekeninghouders die jonger zijn dan 35 jaar. Het saldo van spaar- en betaalrekeningen bij ASN steeg vorig jaar met bijna 3 procent tot ruim 11 miljard euro.

ASN gaat naar eigen zeggen meer investeren in projecten die daadwerkelijk CO2 uit de lucht halen, zoals duurzame bosbouw, koolstofbeheer in veengebieden en innovatieve projecten voor opslag van CO2. Verder zijn zaken als zonne- en windenergie en energieopslag belangrijke investeringsdoelen.

De recente ophef bij ING over de salarisverhoging van topman Ralph Hamers betekende onlangs ’goed nieuws’ voor ASN. Het aantal klanten dat een rekening opende bij ASN lag in de week na de commotie vijf keer hoger dan gebruikelijk. En ook de periode daarna is de aanwas tot wel twee keer sterker dan eerder. Koornneef maakt wel de kanttekening dat de vraag naar duurzame producten en diensten sowieso in de lift zit en dat de extra klanten niet één op één te vertalen zijn met de kwestie ING.