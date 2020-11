Herstel van economie is ’zwak’

Dat verwachten economen van ABN Amro. Ze rekenen op een groei van 4,3% in het derde kwartaal vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is ’een zwak herstel ten opzichte van de scherpe daling in het kwartaal ervoor’, aldus de ABN-economen. Toen kromp de Nederlandse economie met 8,5%.

Vorige week werd bekend dat veel zuidelijke eurolanden een stevig herstel lieten zien in het derde kwartaal. Deze landen maakten dan ook een diepere recessie mee tijdens de eerste golf.

Derde golf

Na het zwakke herstel volgt in dit kwartaal weer een krimp van 1,3%, voorziet ABN Amro. Volgend jaar zien de economen herstel, maar dat maakt lang niet alle schade van dit jaar goed. Mogelijk volgt een derde golf in het voorjaar die ’het herstel in de weg zit in de eerste helft van 2021’. In 2021 zou de economie kunnen groeien met 2,1% na krimp dit jaar met 5,6%.