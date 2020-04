Analyse: kan KLM Air France verruilen voor Lufthansa?

Minister Wopke Hoekstra van Financien (CDA) na afloop van de persconferentie op de 24e april. Hij was op het ministerie van Veiligheid en Justitie vanwege het reddingspakket voor Air France-KLM. Het kabinet is van plan 2 tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Ⓒ ANP Air France-KLM 4.731 6.03 %

Het steunpakket van KLM is nog maar het begin van een lange, onzekere weg of de ’blauwe zwaan’ ooit weer in haar volle glorie de lucht in kan. Het gaat in het geval van KLM om leningen van banken en de Staat, omvang €2 tot €4 miljard.