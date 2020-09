Roxana Tajvar nieuwe directeur Kurhaus

De van oorsprong in Iran geboren Roxana woont inmiddels 27 jaar in Nederland. Zij kreeg volgens haar lekker eten en gastvrijheid met de paplepel ingegoten. „Nergens ter wereld word je zo met open armen ontvangen als bij de Iraniërs. Wanneer er gasten worden ontvangen wordt alles uit de kast getrokken. Van mooie kleding tot het gebruik van de meest exclusieve producten in de keuken.” In 2008 voltooide Roxana haar opleiding horeca aan het ROC van Leiderdorp. Daarna werkte zij negen jaar in het Radisson BLU Astrid hotel in Antwerpen.

„Ik ben enorm gedreven om het Kurhaus naar het hoogst denkbare serviceniveau te brengen. Hiervoor gaan we eerst terug naar de basis met als doelstelling iedereen vanuit hier naar een 5 sterren plus mindset te brengen, waar onze gasten niet omheen kunnen.”

Zij vervolgt: „Met mijn ervaring als gastvrijheidstrainer zet ik hoog in op dit onderwerp. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen waarmee wij ons kwalitatief meer kunnen onderscheiden. Ik ga mij concentreren op het optimaal inzetten van mensen en middelen om onze gasten het ultieme gastvrijheidsgevoel te geven, zoals ik dit van huis uit heb meegekregen. Een uitdagende klus in deze bijzondere tijden, maar ik kan niet wachten om eraan te beginnen”, aldus Roxana Tajvar.