1 op 3 zzp’ers lonkt naar loondienst

Een derde van de ondervraagden staat daadwerkelijk open voor een baan in loondienst. Ook zorgen over de financiën van zijn of haar bedrijf speelt daarin een rol. Met name jonge zelfstandigen (47%) laten zich vooral leiden door resultaten op de korte termijn. Dit gaat vaak ten koste van hun sociale zekerheid. Slechts 55% van de ondervraagden zegt serieus na te denken over oudedagsvoorzieningen zoals het pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Vooral praktisch geschoolde zzp’ers voelen zich onvoldoende gesteund door de overheid (81%). Onder hoogopgeleide medezelfstandigen ligt dit met 67% iets lager. „De beslissing om voor jezelf te beginnen, gaat gepaard met veel nieuwe verantwoordelijkheden”, zegt Wouter Meens van Inhuren.com. „Ondanks nieuwe wet- en regelgeving, helpdesks en voorlichting vanuit verschillende instanties, lijkt het erop dat een groot gedeelte van de zelfstandigen hierbij graag meer hulp en begeleiding van de overheid zou krijgen.”

Maar liefst 54% van de ondervraagden stelt dat het zzp-schap weleens van negatieve invloed is geweest op hun privéleven. Meens: „Wanneer je een eigen bedrijf hebt, ben je zelf verantwoordelijk voor de administratie, marketing en sales. Omdat veel zelfstandigen overdag ’gewoon aan het werk’ zijn, betekent dit vaak nachtwerk.”