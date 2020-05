Amerikaanse olie komt boven $30

Dankzij productiebeperkingen in de Verenigde Staten en politieke instabiliteit in het olieproducerende Irak klom de olieprijs maandag voor het eerst in twee maanden boven de 30 dollar per vat.

Het nieuws dat het aantal boorplatformen in de VS voor een negende week op rij is gedaald, zorgde maandag voor een stevige opleving van de olieprijs. Daarmee daalt de Amerikaanse oliewinning naar een niveau dat de laatste keer langer dan tien jaar geleden aan de pas kwam.

Voorraden krimpen

Daarnaast namen olievoorraden op de Amerikaanse opslagplaats Cushing voor het eerst sinds februari af. Verder werd de productie op een olieveld in Irak onderbroken door protesten. Een en ander komt bovenop de productiebeperking van oliekartel OPEC, die optelt tot 10 procent van het wereldwijde olieaanbod.

Ook de vraag naar olie toont voorzichtig herstel. Nu de piek van de uitbraak van het coronavirus in veel westerse landen achter de rug is, begint de economische activiteit langzaam weer op te starten. Luchtvaartmaatschappijen hervatten hun vluchten weer om het toerisme tijdens het zomerseizoen op gang te helpen. Ook pakken mensen vaker hun auto om bijvoorbeeld weer naar het werk te gaan.

De Amerikaanse olie, die in juni geleverd wordt, kostte vanochtend 31 dollar per vat. De Brent-olie steeg naar ruim 33 dollar per vat.