Aegon leidt winstreeks AEX, ’optimisme zet door richting 2021’

Rond 14 uur blijft de AEX-index de hoogste slotstand van 629,23 punten, van half februari dit jaar, bereikt. Daarbij koerst de hoofdindex 0,5% hoger bij 629,32 punten. Dat is nog onder de jaartop van 632,12 punten. De AMX stijgt 0,5% naar 938,8 punten.

De koersenborden in Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+1,4%) kleuren ook groen. In Londen is de beurs maandag gesloten vanwege Boxing Day.

,,Beleggers lopen nog door alle details van het Brexitakkoord en wegen welke sectoren en bedrijven getroffen zijn of kunnen profiteren”, zo beoordeelt ABN Amro-handelaar Frank Bonsee de laatste terughoudendheid. Dinsdag moeten alle regeringsleiders van de EU-lidstaten laten weten of het akkoord namens hen ondertekend mag worden.

„De beurzen veren op, omdat Trump alsnog het licht op groen heeft gezet voor het noodsteunpakket”, zegt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV).

Volgens hem gaat de aandacht van beleggers ook uit naar de maatregelen van China tegen webwinkelreus Alibaba en diens dochter Ant Group. „Dit wordt als een waarschuwingssignaal van de Chinese overheid gezien. De meeste beleggers gaan ervan uit dat de situatie rond Alibaba gaat normaliseren.”

Bonsee: „De jaartop voor de AEX is op zich niet erg belangrijk. Het is wel de indicatie voor volgend jaar al: de economie pakt het weer op na een wilde rit.”

De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,7% tot 0,8% in de plus. Het nieuws dat de Amerikaanse president Trump toch zijn handtekening heeft gezet onder het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie zorgt voor opluchting. De effectieve vergoeding voor Amerikaanse staatsobligaties, die tegenovergesteld van de koers beweegt, steeg met 2,6 basispunten tot 0,956%.

Beleggers blijven in de ban van het uitbreidende coronavirus. Volgens Johns Hopkins CSSE zijn 80,8 miljoen mensen besmet, en 1,76 miljoen mensen zijn eraan overleden.

Terwijl veel Europese landen vaccineren, wordt de nieuwe besmettelijkere variant van het virus in steeds meer landen vastgesteld in Spanje, Zweden, Canada en Zuid-Korea. De virusmutatie was eerder waargenomen in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan.

Brentolie werd evenwel 0,8% duurder tot $51,70 per vat. Goud zakte 0,2% tot $1875 per troy ounce (31,1 gram), zilver reikte 1,9% hoger tot boven $26, ook paltinum (+1,1%) en paladium (+1,4%) stegen.

Bij bitcoin ($27.180) is het optimisme er iets af, de cryptomunt koerst na de enorme opmars 0,3% lager. Op 22 december noteerde bitcoin $22.267.

Aegon aan kop in AEX

In de AEX noteert verzekeraar Aegon 2,6% koerswinst. Philips staat met 2% er achter. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway profiteert met 1,8% koerswinst. Diens sectorgenoot Delivery Hero won 8% na goedkeuring van de Zuid-Koreaanse overheid voor de overname tegen $4 miljard van de concurrent Woowa, regionaal de grootste bestelapp.

Zwaargewichten als chipmachineleverancier ASML (+1,2%) en olie- en gasconcern Shell (+0,8%) - volgens broker BinckBank veruit het populairste aandeel onder particulieren ondanks de recente koersval - stuwen de opmars, KPN wint 0,7%.

Prosus is de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 4,1%. De tech-investeerder heeft last van de koersval van deelneming Tencent (-6,7%) op de beurs in Hongkong.

Beleggers vrezen dat de Chinese internetgigant te maken krijgt met strengere regels van de overheid in Peking. China haalt al de teugels aan voor webwinkelreus Alibaba, dat 8% lager koerst, en diens dochter Ant Group.

Bank ABN Amro laat 0,9% liggen. Bierbrouwer Heineken levert 0,7% in.

In de AMX is Air France KLM met 6,7% stijging de grootste groeier. En bodemonderzoeker Fugro volgt met een plus van 3,8%. PostNL winst 3,2%.

Biotechbedrijf Pharming staat onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 5%.

Add Value Fund keert zich tegen het overnamebod door ceo Ralph Sonnenberg van luxaflex-maker Hunter Douglas (-0,4%). Add Value Fund bezit 210.000 aandelen. Sonnenberg biedt via Bergson Hldings €64 per aandeel inclusief het dividend over 2020. De waardering is €118,50, aldus Add Value, en tegen die prijs wil het aandelen verkopen.

Softwareleverancier Ctac wint 0,4%. Het bedrijf uit Den Bosch neemt een meerderheidsbelang in Oliver IT, dat cloudsystemen integreert.

